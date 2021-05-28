Жители Лангепаса засняли двух медведей, которые гуляли по кладбищу

Двух медведей заметили на лангепасском кладбище: видео с косолапыми опубликовали местные жители в одном из городских пабликов. На кадрах съемки видно, что хищники не вели себя агрессивно и держались от горожан на расстоянии.

Что привело косолапых на места захоронения – неизвестно, однако некоторые предположили, что медведи пришли чем-нибудь поживиться.

Напомним, что ранее мы сообщали о медвежонке, которого заметили на улицах Лангепаса, однако никто из местных жителей гостю не был удивлен. Также 24 мая СМИ сообщили о медведице с медвежатами, которая проникла на территорию частного дома, подкрепилась курами и уснула на огороде.