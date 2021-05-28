С 1 по 4 июня в Югре пройдет телефестиваль «Спасти и сохранить» – почему на него стоит попасть

Югра в 25-й раз примет на своей территории международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Об этом широкой аудитории еще раз напомнили в ходе традиционного пятничного прямого эфира Натальи Комаровой. Один из модераторов разговора Дмитрий Красилов, представляющий центр эко-инициатив «Наш Когалым», рассказал, что «Спасти и сохранить» – один из самых авторитетных телевизионных фестивалей в России и мире.

Его организует правительство Югры вместе с ВГТРК, всего за время существования в нем приняли участие представители 88 стран, а гостями фестиваля становятся такие легенды, как ведущие Николай Дроздов, Михаил Кожухов и Дмитрий Крылов, или, например, космонавт Георгий Гречко.

Как рассказала организатор фестиваля, директор ВГТРК в Югре Тамара Сутягина, в этом году на оценку жюри пришло более 300 работ, из которых почти 40 – от иностранных телекомпаний и авторов. «Всем уже понятно, что «Спасти и сохранить» получил признание и известен во всем мире, – подчеркнула Сутягина. – Что интересного в этом году. У нас впервые пришло 40 детских работ, причем некоторые – от зарубежных участников, например, Казахстана, Индии, Малайзии. Приятно, что детский конкурс фильмов о сохранении природы вызывает такой интерес. Впервые его участники будут работать на базе хантымансйского кванториума, а ценные призы, которые они получат, позволят сразу же снять красоты Югры».

Тамара Сутягина добавила, что «Спасти и сохранить» давно вышел за рамки узкопрофессионального мероприятия для авторов и любителей экологического кино. В его рамках, в частности, проходит фотовыставка «Соседи по планете. Исчезающий мир» – это будет в парке имени Лосева, где также пройдет открытие фестиваля. В день закрытия, 4 июня, экспертное сообщество обсудит с представителями правительства и думы Югры вопросы экологической безопасности. Планируется также провести онлайн-круглый стол с участием эко-активистов со всей страны. «Приглашаю всех зрителей присоединяться к нашему фестивалю!» – пригласила Тамара Сутягина.

Продолжая разговор о многопрофильности этого события, аудитории подписчиков губернатора показали отрывок из спектакля, который театр обско-угорских народов «Солнце» поставил в рамках театральной эко-недели «Спасти и сохранить». Как рассказал директор театра Евгений Захаров, подобный формат просветительской работы с гражданами интересен и востребован. «Это удачная форма проведения экопросвещения. За неделю мы планируем поставить пять спектаклей, на которые придет не менее 500 человек из числа учащихся школ Ханты-Мансийска», – резюмировал Захаров.

Наталья Комарова пожелала успехов и театру, и организаторам телефестиваля, так как они делают большое просветительское дело.

Открытие фестиваля «Спасти и сохранить» пройдет в парке имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске 1 июня в 18.00. Сами показы фильмов пройдут с 1 по 4 июня в летнем кинотеатре «Югорского кинопроката» на улице Лопарева, 4. Там же можно будет принять участие в розыгрыше квадрокоптера среди самых внимательных и постоянных зрителей.