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​Адвокаты Эдуарда Шмонина будут добиваться оправдания подзащитного

На приговор скандальному югорскому журналисту Эдуарду Шмонину поступило две апелляционные жалобы

​Адвокаты Эдуарда Шмонина будут добиваться оправдания подзащитного

Адвокаты скандально известного югорского журналиста Эдуарда Шмонина подали две апелляционное жалобы в Сургутский городской суд. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил представитель осужденного.

В данный момент речь идет о предварительных жалобах, окончательно они будут сформированы после того, как адвокаты ознакомятся с приговором.

Напомню, Эдуард Шмонин признан виновным в вымогательстве и распространении порнографии и приговорен к восьми годам лишения свободы. Судебные разбирательства длятся с августа 2019 года. Изначально в деле было 13 преступных эпизодов, однако по половине из них Шмонин был признан невиновным уже на стадии следствия. Приговор выносили по двум статьям.

По версии прокуратуры, будучи учредителем и генеральным директором ООО «Общественное телевидение Югры», администратором сайта «Chinovnic.com», а также администратором сайта «Чиновник.ру» в феврале 2016 года Шмонин под угрозой распространения компрометирующих материалов шантажировал жителя Нефтеюганска и требовал 3,5 миллиона рублей. После отказа от выполнения требований статья и видеоматериалы были опубликованы в Интернет-СМИ, которыми руководил обвиняемый.

Один из защитников Шмонина Сергей Кравченко в беседе с корреспондентом siapress.ru сообщил, что они будут добиваться полного оправдания подзащитного и, если понадобится, подадут жалобу в Европейский суд по правам человека. «Мы считаем вынесенный приговор слишком суровым и будем добиваться оправдательного вердикта», - заверил он.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 231, комментариев: 0
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