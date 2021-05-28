Гендиректор электросетевой компании задержан в Югре

В Югре задержан генеральный директор АО «Югорская региональная электросетевая компания» (ЮРЭСК). Его подозревают в хищении 740 тысяч рублей. Спецоперация проводилась следователями СК, сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и ОМОН.

По версии следствия, руководитель компании оплачивал услуги тренера по волейболу из бюджета предприятия. Для этого в ЮРЭСК трудоустроили доверенное лицо тренера. «В период с сентября 2018 по ноябрь 2019 года фиктивно трудоустроенный гражданин, не осуществляя трудовую деятельность в АО «ЮРЭСК», ежемесячно незаконно получал заработную плату, которую передавал тренеру в счет оплаты личных увлечений подозреваемого за счет фонда оплаты труда компании, которой причинен ущерб на общую сумму более 740 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В компании и по месту жительства гендиректора прошли обыски, изъята документация. Подозреваемый задержан и ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 500 тысяч рублей.