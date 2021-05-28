Ковид-пациент умер в Нягани

В Югре за минувшие сутки от коронавируса скончался еще один человек. Летальный случай зарегистрирован в Нягани. За весь период пандемии ковид унес жизни 798 югорчан. Число заболевших к 28 мая выросло до 57 349, выздоровевших - 56 089.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 58 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах Югры, передает окружной оперативный штаб. Лидируют по суточному приросту Нижневартовск (15), Сургут (11) и Ханты-Мансийск (10).

Сейчас лечение проходят 462 человека. Состояние 30 пациентов тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.