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​Сургут близок к получению федеральных денег за активность на голосовании по благоустройству. Осталось три дня

В Югре более 100 тысяч человек проявили активность на голосовании по благоустройству

​Сургут близок к получению федеральных денег за активность на голосовании по благоустройству. Осталось три дня
Фото 86.gorodsreda.ru

Почти 104 тысячи югорчан приняли участие в голосовании по определению приоритетных объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидер – Сургут, где активность проявили 22 800 человек. Таким образом крупнейший город Югры приближается к планке, когда сможет претендовать на федеральное софинансирование своих проектов – для этого нужно добыть 24 тысячи голосов.

На втором месте идет Ханты-Мансийск (хотя он – не второй по численности город региона) – 12 тысяч проголосовавших. Третий – Нижневартовск в 8 800 активных участников процесса. Любопытно, что находящийся на последнем месте в регионе Излучинск показывает результат в 2100 голосов – но это целых десять процентов его населения. Если бы десять процентов сургутян проявили активность на этом голосовании, то это было бы более 40 тысяч человек.

Если говорить о конкретных проектах, то самую большую поддержку имеет сургутский экопарк «За Саймой» (неудивительно, так как это самое главное место рекреации для всего города) – почти 15 тысяч голосов. На втором месте – нижневартовский сквер железнодорожников – 6 500 голосов. И замыкает тройку парк реки Мега в Мегионе – 5 100 голосов. Впереди – еще три дня голосования.

Замгубернатора Югры и бывший глава Сургута Вадим Шувалов объяснил популярность проекта экопарка «За Саймой»: «Каждому городу у воды повезло — у него есть возможность обустроить прекрасную рекреационную зону. Обычно она становится своего рода парадным фасадом и центральной точкой притяжения горожан. В Сургуте долгое время этот ресурс не использовался. Люди отдыхали на пустырях и диких пляжах. Наконец, эта проблема будет решена.

Уже к ноябрю в городе должно завершиться строительство набережной. За университетом будет обустроена прогулочная зона, малые архитектурные формы и площадки разного назначения. Например, место для занятий йогой. И, разумеется, велодорожка тоже украсит набережную.

Прибрежная зона станет частью большого комплекса пешеходных общественных пространств. Последние годы мы анализировали, где отдыхают горожане и, исходя из этого, принимали решения о благоустройстве тех или иных точек».

Заместитель губернатора также призвал всех югорчан, и, особенно, сургутян, проявить активность – ведь федеральная помощь не будет лишней ни одному из муниципалитетов: «Беспрецедентный для Сургута размах работ стал возможен благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Объединив региональный, федеральный и муниципальный бюджеты, удалось получить финансирование на эти работы. Но главное — решение о том, что именно будет благоустроено, принимали сами сургутяне. Голосование по объектам благоустройства в 16 населенных пунктах Югры продолжается до 30 мая. Успейте сказать своё слово: https://86.gorodsreda.ru».


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Сегодня в 20:55, просмотров: 49, комментариев: 0
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