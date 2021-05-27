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​Наталья Комарова проголосовала на праймериз «Единой России»

Губернатор Югры приняла участие в предварительном голосовании «Единой России» в регионе

​Наталья Комарова проголосовала на праймериз «Единой России»
Фото со страницы Натальи Комаровой ВКонтакте

Наталья Комарова проголосовала на праймериз «Единой России» в Югре. Об этом она сама сообщила в социальных сетях: «Друзья. Приняла участие в предварительном электронном голосовании «Единой России», поддержала единомышленников, которые, победив, представят партию на больших выборах в сентябре. Осенью мы выбираем депутатов Государственной Думы РФ, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской областной Думы, местных дум».

Губернатор Югры напомнила, что в качестве претендентов в кандидаты парламентов разных уровней в регионе зарегистрировали 1163 человека – на 365 мандатов. «Много новых имен. В общественной или профессиональной жизни эти кандидаты уже получили признание жителей», – отметила Наталья Комарова.

На данный момент в онлайн-голосовании по определению кандидатов от «Единой России» на предстоящих выборах приняли участие 64 тысячи жителей нашего региона. Поддержать понравившегося вам политика можно до 30 мая на сайте pg.er.ru, а непосредственно 30 мая можно будет прийти на счетный участок в своем районе и проголосовать «классическим» образом – через бумажный бюллетень.


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Сегодня в 20:31, просмотров: 83, комментариев: 0
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