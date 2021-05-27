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Югра замкнула топ-20 регионов по стоимости квадратного метра жилья

В ХМАО квадратный метр в новостройке дешевле, чем в ЯНАО и Тюменской области

Югра замкнула топ-20 регионов по стоимости квадратного метра жилья
фото: novostroykivsurgute.ru

ХМАО оказался на последнем месте в топ-20 по стоимости квадратного метра жилья в новостройках – эксперты уточняют, что самая большая стоимость за квадратный метр равняется 65 863 рубля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аналитический обзор Единого ресурса застройщиков.

Югру по указанному показателю обогнали Тюменская область (72 590 рублей) и ЯНАО (72 381 рубль), они оказались на 13 и 14 позициях рейтинга соответственно. В тройке лидеров оказались Москва (217 737 рублей), Санкт-Петербург (136 233 рубля) и Московская область (99 665 рублей).


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Сегодня в 19:22, просмотров: 181, комментариев: 0
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