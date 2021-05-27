ХМАО оказался на восьмом месте в рейтинге по количеству вакансий для военных, только зарплата в регионе будет меньше средней по стране

Контрактным военнослужащим в Югре будут платить чуть более 33 тысяч рублей. Это гораздо меньше, чем средняя зарплата по стране – в целом, по России предлагают оплату труда в размере порядка 42 тысяч.

Наиболее высокие зарплатные предложения встречаются в вакансиях вахтенного матроса (50 000 – 150 000 рублей), музыканта-военнослужащего (50 000 – 125 000 рублей), машиниста (49 000 – 125 000 рублей), тракториста-бульдозериста (40 000 – 125 000 рублей) и водителя-слесаря (40 000 – 125 000 рублей).

«В вакансиях отмечено, что денежное довольствие зависит от воинского звания и должности, также кандидатам предлагают полный социальный пакет, служебное жилье, бесплатное питание, обеспечение обмундированием, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Добавим, что около половины вакансий для военнослужащих по контракту открыты в Свердловской области, также в топ-5 регионов вошли Архангельская область, Новосибирская область, Чувашская республика и Самарская область. ХМАО – на восьмом месте», – рассказали в пресс-службе hh.ru.