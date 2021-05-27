Югра приняла участие в международном экологическом конгрессе и заявила о больших амбициях

В эти дни в Таврическом дворце Санкт-Петербурга (и, как водится в современную коронавирусную эпоху, также в режиме онлайн) проходит IX Невский международный климатический конгресс. Это большое и крайне статусное мероприятие, спикерами которого являются министры, высшие парламентские чины, представители международных организаций, премьер-министры и президенты разных стран. Там о своих амбициях по включению в международный климатический дискурс заявила Югра.

На площадке «Новая климатическая политика», которую модерировал председатель комитета по экологии Госдумы РФ Владимир Бурматов, обсуждались новые подходы к реализации повестки сохранения природы и борьбы с глобальным потеплением. Спикерами там были советник и спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, замминистра экономического развития Илья Торосов и другие.

Эксперты обозначили, что, хотя саму по себе климатическую повестку ввел в глобальный оборот западный мир, Россия имеет все технические и интеллектуальные возможности по становлению одной из ведущих держав, вносящих вклад в противодействие глобальному потеплению. Этому способствует, в частности, большой газовый потенциал нашей страны – а именно природный газ ввиду своей экологической чистоты является одним из стратегических ресурсов ближайших десятилетий (время, когда уголь и нефть могут отойти на второй план).

Югру на этой площадке представил первый замгубернатора Алексей Охлопков (должна была быть сама Наталья Комарова, но в последний момент планы изменились). Он рассказал, по каким причинам наш регион может и должен быть плотно включен в разработку климатической и экологической повестки не только России, но и международного сообщества.

«Наш регион работает на стыке трех важных направлений, – рассказал Охлопков. – Это нефте- и газодобывающая промышленность, которая является основой нашей экономики, и при этом сопутствует крупной эмиссии парниковых газов. Это выработка электричества, которая сопряжена с тепловой энергией, поэтому тоже выдает в атмосферу много CO2. И, с другой стороны, огромное количество лесов и болот, которые являются отличной площадкой для оценки способностей подобных территорий поглощать СО2 и вырабатывать кислород».

Замгубернатора отметил, что 92 процента всей площади автономного округа – это леса, из них 40 процентов – водно-болотистая местность. Все это – уникальные экосистемы с точки зрения поглощения избыточного углекислого газа. Наблюдения за этими процессами идут с 2010 года – их ведет группа ученых, сотрудничающих с европейскими лабораториями. По словам Охлопкова, специалисты Югры очень хорошо разбираются в северных и арктических процессах в климате, их опыт может быть бесценен для международных исследований.

Вообще Югра давно движется по пути снижения выбросов в атмосферу. Рассказывая об этом, Алексей Охлопков привел пример, знакомый многим жителям региона – раньше при полетах над территорией округа можно было видеть бесконечные поля факелов, сжигающих попутный нефтяной газ. Сегодня их практически нет. Этому способствовали изменения в законах, а также работа правительства Югры с недропользователями и стимулирование их отказываться от технологий, генерирующих парниковые газы и иные вредные выбросы.

Уникальное положение Югры, имеющей, с одной стороны, большие объемы богатых на эмиссию СО2 производств, а, с другой – желание работать над вопросами климата вкупе с бескрайними лесами и болотами, способными очищать воздух, делает регион отличной площадкой для отработки климатической повестки.