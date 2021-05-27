Новая система записи в первые классы разрабатывается в Югре

В Югре разрабатывается новая систему записи в первые классы. Она позволит автоматически зачислять выпускников детских садов в школы по месту жительства. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

К работе, которую ведет окружной департамент образования, губернатор пригласила присоединиться профессиональное сообщество муниципалитетов. «Очень рассчитываем на то, что количество выпускников детских садов и наличие школьных мест по месту жительства будет совпадать. Таким образом будет проще, освободимся от большого количество документов, беготни и всего прочего», - пояснила глава региона.

Напомним, что кампания по зачислению в школы в Сургуте стартовала 1 апреля. Сейчас дети могут попасть в общеобразовательное учебное заведение, закрепленное за адресом их регистрации. С 6 июля по 5 сентября в школы будут зачисляться дети, не имеющие регистрации на территории Сургута по месту жительства. В Сургуте в этом году за парты сядут 6,5 тысяч сургутских первоклашек.