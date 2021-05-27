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​Суточный прирост заболеваемости ковидом в Нижневартовске в два раза выше, чем в Сургуте и Ханты-Мансийске

54 новых случая COVID-19 за сутки выявили в Югре

​Суточный прирост заболеваемости ковидом в Нижневартовске в два раза выше, чем в Сургуте и Ханты-Мансийске
Фото: dzhmao.ru

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Югре составил 54 новых случая. Лидируют Нижневартовск (14), Сургут и Ханты-Мансийск (по 7). Выздоровели за этот же период 58 человек.

Новые заболевшие обращались к врачам с (31 пациент), пневмонией (22 пациента). У одного человека не было никаких симптомов.

Лечение от ковида сегодня проходят 459 югорчан. «Состояние 29 пациентов тяжелое, 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщает оперативный штаб региона.

За весь период пандемии в Югре зарегистрирован 57 291 случай новой коронавирусной инфекции, вылечились 56 035 югорчан, умерли 797 человек.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 219, комментариев: 0
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