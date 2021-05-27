В ХМАО сильный ветер валил деревья и рекламные конструкции

Утром 27 мая жители городов Югры оценили последствия разгула стихии: в Сургуте и Нефтеюганске повалены деревья, рекламные конструкции, заборы, в Ханты-Мансийске накануне затопило несколько улиц. Фотографии югорчане публикуют в социальных сетях.

Штормовое предупреждение об опасной погоде от Ханты-Мансийского ЦГМС действует еще сегодня – порывы ветра достигнут 25 метров в секунду, также ожидаются грозы и град.



На проспекте Мира в Сургуте упал баннер, фото: osurgut.com



Сюрприз для сургутских автомобилистов, фото: vk.com/mdps86



Деревья не справились с ветром, фото: siapress.ru



Фото: vk.com/eto_yugansk_detka



На потоп жалуются жители нескольких улиц Ханты-Мансийска, фото: vk.com/typical_xm