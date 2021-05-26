В ХМАО продлили штормовое предупреждение на 27 мая

В четверг, 27 мая, в Югре ожидается опасная погода: очень сильный дождь, ветер порывами до 25 метров в секунду, гроза и град. Штормовое предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС. Температура воздуха днем составит +10,+15 °С, местами +4,+9 °С.

28 мая прояснится, но жары не ожидается: северо-западный ветер, температура ночью 0,+5 °С, при прояснении до -5 °С, днем +9,+14 °С, местами по юго-западным районам до +20 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, 27 мая дождь будет идти ночью и утром, весь день будет дуть сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Столбили термометров не поднимутся выше +7 °С.