Все лесные пожары потушены в ХМАО

По данным на утро 26 мая в Югре нет действующих лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«По состоянию на 09.00 26 мая, на территории автономного округа отсутствуют действующие лесные пожары. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии сообщает, сегодня в регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 49 лесных пожаров общей площадью 2454,4 га», - говорится в сообщении.

Накануне один лесной пожар действовал в Кондинском районе, где, по данным сервиса Gismeteo, идет дождь.

Режим повышенной готовности продолжает действовать в регионе. Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, просьба немедленно сообщить об этом, позвонив на любой из действующих телефонов: 8 (3467) 33-15-46; 8 (800) 100-94-00 или 112.