Очередной прямой эфир губернатора Югры будет посвящен экологии

Охрана окружающей среды станет очередной темой для разговора в традиционном прямом эфире Натальи Комаровой в пятницу, 28 мая. Начнется трансляция с массой экспертов, ваших вопросов и комментариев, в 12:00.

«Друзья. Нашу предстоящую встречу предлагаю посвятить вопросам охраны окружающей среды, ее оздоровления, эффективности природоохранных мероприятий, соблюдения требований безопасности при посещении лесов, готовности водных объектов к летнему сезону, экологического просвещения и экотуризма. Подключимся к событиям Международной экологической акции «Спасти и сохранить», проводимым в автономном округе», – написала у себя в аккаунтах в соцсетях Наталья Комарова.

Там же она представила общественников, которые разбираются в заявленной теме и будут помогать команде губернатора модерировать разговор. Среди них на этот раз: представитель экологического движения «Третья планета от Солнца» Пыть-Яха Инна Сафина, член совета ассоциации «Зеленые вузы» Александр Усольцев, волонтер городского отделения всероссийского экологического движения «РазДельный сбор – Сургут» Дмитрий Красилов, руководитель звена беспилотной авиации в АНО «Гуманитарный добровольческий корпус Никита Гвоздев.

И, как обычно, руководители профильных окружных департаментов, местные главы и целая команда сотрудников, которые будут мониторить и отбирать самые интересные комментарии и вопросы со стороны аудитории. Писать их можно прямо сейчас – в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». Как обычно, если какой-то вопрос был задан, но в эфир не попал, то на него отдельно ответят специалисты правительства Югры и команды «Инцидент».