Пять вопросов о ходе вакцинации против коронавируса в Югре

Вакцинация от коронавируса – самый простой и безболезненный способ выработки коллективного иммунитета. Об этом в ходе недавней пресс-конференции еще раз заявил первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков. И вместе с коллегами, представителями профсоюзов и крупных компаний ответил на самые насущные вопросы, касающиеся текущей кампании по вакцинации. Вот пять самых интересных.

1. Сколько югорчан сейчас привито от коронавируса?

Около 222 тысяч получили первый компонент вакцины, из них 150 тысяч завершили иммунизацию. Это немало – указанные 222 тысячи человек – это почти 30 процентов от прививочного плана на регион и почти 14 процентов от всего населения, что значительно выше среднероссийского показателя. Даже Москва с ее безграничными возможностями и великолепной организацией прививочного процесса привила первой компонентой только десять процентов своих граждан.

2. Сколько нужно для выработки коллективного иммунитета?

По словам Алексея Охлопкова, разные эксперты сходятся во мнении, что для коллективного иммунитета нужно, чтобы антитела были у 60-70 процентов населения. Для Югры это значит порядка 750 тысяч человек. Именно к этому показателю регион и стремится, и Охлопков считает, что при нынешних темпах добиться иммунизации такого количества югорчан можно будет к 1 сентября.

3. Хватит ли всем вакцин?

Судя по всему, да. На данный момент на складах медучреждений по всей Югре лежит около 60 тысяч доз. При этом вакцинация идет не только в больницах – процесс кипит в торговых центрах, выездных пунктах возле дач, на предприятиях. Более того, власти региона готовы все больше и больше подряжать выездные бригады на вакцинацию на предприятиях – лишь бы получать приглашения от руководства и желание прививаться у людей.

4. Будет ли принудительная и поголовная вакцинация?

Пока об этом разговора нет. Хотя опыт Якутии, где власти заявили об обязательности прививок, напугал противников вакцинации, в Югре разговора об этом не идет. «Основная наша идея – коллективная ответственность – власти, предприятий, профсоюзов и людей, – утверждает Алексей Охлопков. – Нам всем важно дойти до уровня коллективного иммунитета, но при этом речь не идет о принудительной вакцинации, она может быть только добровольной. Но тут я не говорю о предприятиях непрерывного цикла и особого сложного производства, где работодатель вправе вводить дополнительные требования по выполнению норм вакцинации».

По этому поводу выразил жесткую позицию председатель Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Александр Корчагин: «Часть компаний идут по пути требований к наличию паспорта прививок, и это не является нарушением, потому что мы пережили страшный опыт, когда производственные площадки и вахты стали центрами развития коронавируса. Бывало, что приезжали на вахту один зараженный человек и остальные здоровые, и разъезжались уже все инцифированные и разносили это по другим регионам. Мало того, что если вся вахта болеет, то ее нужно лечить, а вместо нее кто-то должен работать. У нас умирали работники, умирали члены их семей. Этого просто нельзя допустить вновь».

Проще говоря – базово прививка от коронавируса – решение добровольное, но если вы работаете на каком-то важном производстве, то вас просто могут не допустить в помещение без паспорта вакцинации, согласно правилам внутреннего распорядка. И это будет законно.

5. Был разговор о дополнительном выходном при вакцинации – как это работает?

Многие крупные предприятия совместно с профсоюзами и региональной властью Югры подписали соглашение, в котором содержится рекомендация – дать человеку по одному дню отдыха (либо приплюсовать эти дни к оплачиваемому отпуску) на введение каждого из двух компонентов вакцины. Далее компании либо ввели эту практику в свой колдоговор (это нужно узнать в профсоюзе), либо сделают это, либо предоставление возможности «отлежаться» либо поработать удаленно после вакцинации станет неформальной практикой.

Так или иначе, общая рекомендация врачей – поставить прививку от коронавируса в том случае, если у вас нет медицинских противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства или, что намного проще, на «Госуслугах».