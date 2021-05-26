В Пыть-Яхе нетрезвый мужчина пытался сесть за руль, оскорбил полицейского и пытался дать ему взятку

В Пыть-Яхе очень пьяный горожанин пытался дать взятку полицейскому, хотя ему, по сути, ничего не угрожало. Теперь же он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба УМВД округа.

Отмечается, что инцидент произошел 25 мая. Одна из местных жительниц заметила, что нетрезвый мужчина пытается сесть за руль автомобиля и вызвала силовиков. На место прибыл инспектор ДПС, который хотел провести воспитательную беседу с потенциальным нарушителем, но злоумышленник стал вести себя агрессивно: матерился, отказывался уходить, не реагировал на требования успокоиться.

Полицейский предупредил мужчину, что тот может попасть под статью за оскорбление представителя власти. После этого горожанин сел в патрульный автомобиль и, желая избежать наказания, положил на приборную панель 100 тысяч рублей. Госавтоинспектор потребовал забрать денежные средства и незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть полиции.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД Югры:

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, правонарушитель для дальнейшего разбирательства был доставлен в ОМВД России по г. Пыть-Яху. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. СУ СКР по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. По факту попытки дачи взятки следственными органами проводится проверка», – прокомментировали в пресс-центре УМВД Югры.