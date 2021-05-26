Югорчане больше жителей других регионов РФ уверены в том, что сохранят рабочее место

В Югре меньше, чем в остальных регионах России, боятся потерять работу. Это видно из исследований службы hh.ru – индекс стабильности в округе составляет 0.58, причем максимальное значение равняется +1, что говорит о позитивных настроениях трудоустроенных граждан.

«Важно, что в целом ощущение стабильности на текущем месте работы у соискателей накануне второго квартала 2021 года показывает рост: до отметки 0,39 пункта этот индекс вырос впервые за всю историю проведения исследования. С точки зрения профессиональной принадлежности меньше других опасаются сокращений представители соискатели из медико-фармацевтической сферы, а также начинающие карьеру и студенты. Представители сферы HR и банковской сферы меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства», – отмечает Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

Тем не менее, из опроса следует, что 17 процентов соискателей из ХМАО чувствуют угрозу увольнения. В целом по стране этот показатель равняется 21 проценту.