Более 150 тысяч югорчан завершили вакцинацию от коронавируса

Обе прививки от коронавируса поставили себе уже более 150 тысяч югорчан: об этом сообщили в региональном оперштабе.

Еще 222 тысячи привились первым компонентом препарата и ждут второго укола. Всего же в регион за весь период вакцинации привезли почти 282 тысячи комплектов вакцины.

Отметим, что сейчас вакцинация в Югре добровольная — однако в перспективе она может стать обязательной. Накануне в Якутии прививку от коронавируса сделали таковой — сейчас в регионе обязательно ставят вакцину всем сотрудникам, которые работают над организацией детского отдыха.