Города Югры готовятся использовать бюджетные кредиты для развития

Региональные и муниципальные власти в Югре присматриваются к «инфраструктурному меню». Так называется проект выдачи кредитов из федерального бюджета под небольшой процент (три процента) на развитие инфраструктуры на местах. Этот инструмент, на который будет выделено порядка 2 трлн рублей, анонсировал в своем обращении к Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

На заседании штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства Наталья Комарова указала на то, что этим новым инструментарием нужно активно пользоваться. А директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин напомнил, что на эти «дешевые» и долгосрочные деньги можно строить и реконструировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Уже есть первые желающие – Ханты-Мансийск и Мегион.

«Мы намерены реализовать три проекта по строительству 205 тысяч кв. метров жилья. Планируется к сносу 64 многоквартирных дома, в которых проживает 3 786 человек», – цитирует главу Ханты-Мансийска Максима Ряшина департамент общественных и внешних связей Югры.

С аналогичной идеей по сносу ветхого и аварийного жилья вкупе со строительством 70 тысяч квадратных метров новых квартир при помощи инфраструктурного меню выступил глава Мегиона Олег Дейнека.

«Необходимо сформировать все необходимые решения на уровне региона, отработать с предпринимательским сообществом и руководителями муниципалитетов, издать необходимый документ по дальнейшему взаимодействию», – резюмировала Наталья Комарова.