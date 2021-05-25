Больше 3200 детей из ХМАО получили путевку в летний лагерь

Более 3200 югорский детей отправятся на летний отдых в лагеря. Об этом сообщает депсоцразвития округа, отмечая, что в это число входят 1000 несовершеннолетних с ОВЗ, 350 из неблагополучных семей, более 100 детей-сирот, а также ребята из многодетных, малообеспеченных и неполных семей в учреждениях социального обслуживания.

«В 27 учреждениях будут организованы оздоровительные смены и площадки краткосрочного пребывания детей с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. В рамках оздоровительных смен площадок в учреждениях планируется реализовать 43 досуговые программы, в том числе профильные смены для детей в социально опасном положении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что если у вас есть вопросы к организации детского летнего отдыха — их можно задать по телефонам горячей линии, открытым в Югре. По номеру 88001015286 отвечают специалисты пециалисты региональных молодежных центров и окружного департамента образования и молодежной политики, они работают с 9:00 до 17:30 (правда, с перерывом на обед с 12 до 13) с понедельника по пятницу. Есть еще один номер — контакт-центра департамента социального развития — 88003014443, они отвечают на звонки с 9 до 21 ежедневно.