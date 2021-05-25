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​Состояние удовлетворительное: Антон Пантин выписался из больницы и ответил хейтерам

Югорского оппозиционного журналиста Антона Пантина выписали из больницы

​Состояние удовлетворительное: Антон Пантин выписался из больницы и ответил хейтерам
Фото: vk.com/pantin_anton

Экс-депутата думы Югорска, оппозиционного журналиста Антона Пантина выписали из травматологии в удовлетворительном состоянии. Он продолжит амбулаторное лечение. Об этом общественник сообщил на личной странице в социальных сетях. Он поблагодарил медицинских работников и тех, кто его поддерживал, а также ответил хейтерам.

«Люди разные бывают, но даже в такой криминальной ситуации нашлось 20-30 человек, которым кровь не кровь, сам организовал перед выборами, мало дали, не верю, заслужил и так далее. Естественно у всех разное воспитание, образование и набор жизненных ориентиров. Таким нет смысла что-то объяснять, раз до сих пор ничего не поняли. Я просто их заблокировал. Не вижу смысла общаться с теми, кто не понимает элементарных вещей и полностью растерял совесть и сострадание», - написал Пантин и добавил, что «нормальных адекватных людей конечно же подавляющее большинство».

«Именно ради вас я и занимаюсь общественной деятельностью. И чувствую моральную отдачу и поддержку. Вот вам всем огромное спасибо! В нашем государстве последнее время опасно для здоровья бороться за справедливость и отстаивать права людей. Чиновники и их приближенные пойдут на все ради того, чтобы остаться у кормушки. Но я не могу иначе. Так меня воспитала мама. Так я вижу нормальную жизнь», - заключил экс-депутат.

Нападение на Антона Пантина было совершено утром 21 мая. Он связал случившееся со своими планами идти на выборы в гордуму.

23 мая стало известно, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, а также установлен подозреваемый в нападении. В окружной полиции заявили, что подозреваемый не имеет отношения к политики и имеет рабочую специальность.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 328, комментариев: 0
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