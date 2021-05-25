Спрос на пожарных в Югре за год вырос в 1,6 раза

В Югре зафиксирован серьезный рост спроса на пожарных. В начале 2021 года было открыто в два раза больше предложений о работе, нежели за аналогичный период 2020 года. Количество вакансий за год выросло в 1,6 раза, выяснили эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

При этом средняя предлагаемая зарплата в 34 тысячи рублей ниже ожидаемой – 40-50 тысяч рублей.

«В Югре к пожаротушению и пожарной безопасности сегодня так или иначе относится 24 вакансии. В обязанности лесных пожарных, согласно сведениям из вакансий, входит выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров, работы по охране лесов от пожаров и обеспечению пожарной безопасности, а также оказание помощи пострадавшим и защита населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы пожаров. В свою очередь, ключевые обязанности «городского» пожарного - боевое дежурство в пожарной части, тушение пожаров и проведение спасательных работ», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Треть резюме пожарных принадлежит соискателям 26-35 лет, еще две трети – тем, кто старше этого возраста. При этом конкуренция за место невысока на одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя.

Напомню, что по данным на утро 24 мая, в Югре действовало четыре локализованных лесных пожара, площадь которых превышала 1,2 га. За прошлую неделю ликвидировано 26 лесных пожаров.