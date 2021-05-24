Площадь лесных пожаров в Югре превысила 1,2 тысячи гектаров

В Югре, по данным на утро 24 мая, действуют четыре локализованных пожара площадью 1 288 гектаров на территории Кондинского района.

«Для их локализации были привлечены 144 человека, совместные действия арендаторов, Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, МЧС России по автономному округу, «Центроспас-Югория», – сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

За прошлую неделю удалось ликвидировать 26 пожаров общей площадью 471,43 га на землях Березовского, Урайского, Кондинского, Советского, Сургутского, Нефтеюганского лесничеств. На территории региона прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.

«С 21 мая в Югре введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Он помогает оперативно реагировать на лесные пожары, реализовывать сводный план», – добавил Егор Збродов.

Всего с начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 1997,4 га. Круглосуточно югорские леса патрулируют специалисты Авиалесоохраны.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, необходимо немедленно сообщить об этом, позвонив на любой из действующих телефонов:

– специализированная диспетчерская служба Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46;

– прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00;

– служба экстренного реагирования 112.