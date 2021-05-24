В Югре медведица с медвежатами пожаловала спать на дачу

К жителям Октябрьского района на дачу пожаловала медведица с медвежатами: хищники перекусили курами и улеглись спать прямо на огороде. После отдыха косолапые вернулись в место своего обитания. Пострадали ли хозяева коттеджа – неизвестно. Об этом сообщает нижневартовский телеканал «Мегаполис».

Напомним, что подобный инцидент произошел в Березовском районе в ноябре прошлого года. Югорчанину пришлось матом и криками отгонять медведя, который ломился к нему в дом. К счастью, косолапый вернулся в лес, никто из людей не пострадал.

О том, что делать и куда звонить, если вы встретились с хищником, мы рассказывали ранее.