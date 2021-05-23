В ХМАО ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

В понедельник, 24 мая, в Югре ожидается неблагоприятная погода. Скорость ветра усилится до 18 метров в секунду, сообщается на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Ожидаются также дождь и грозы, но температура воздуха будет вполне летней: ночью +8,+13 °С, местами +2,+7 °С, днем +19,+24 °С, местами +12,+17 °С, по юго-западным районам +25,+30 °С.

Во вторник, 25 мая, погода будет примерно такой же. К середине неделе жара спадет: ночью +10,+15 °С, местами +4,+9 °С, по юго-западным районам до +20 °С, днем +13,+18 °С, местами +19,+24 °С.

В Сургуте стихию ощутили уже сегодня: в городе поднялся ветер порывами до 23 метров в секунду. Завтра днем воздух в городе прогреется до +19°С, дождей не прогнозируется, но будет ветрено.