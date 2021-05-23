В Югре возбудили уголовное дело после нападения на журналиста Антона Пантина

После нападения на общественника и журналиста Антона Пантина в Югорске возбуждено уголовное дело о побоях. Причастный к нападению установлен.

«Лицо, предварительно причастное к нанесению побоев, установлено, с ним работают полицейские. Он не дает пока никаких пояснений», - сообщили РИА «Новости» в региональном УМВД. В ведомстве отметили, что подозреваемый не имеет отношения к политике или общественной деятельности, ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности: «Законопослушный гражданин, у него рабочая специальность».

Нападение на Антона Пантина было совершено утром 21 мая. По словам журналиста, его избил неизвестный в маске. Пантин был госпитализирован в травматологию.

Общественник связывал произошедшее с предстоящими выборами в думу города Югорска.