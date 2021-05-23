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​Полицейские установили причастного к нападению на Антона Пантина: «Никаких пояснений не дает»

В Югре возбудили уголовное дело после нападения на журналиста Антона Пантина

​Полицейские установили причастного к нападению на Антона Пантина: «Никаких пояснений не дает»
Фото: facebook.com/anton.pantin.3

После нападения на общественника и журналиста Антона Пантина в Югорске возбуждено уголовное дело о побоях. Причастный к нападению установлен.

«Лицо, предварительно причастное к нанесению побоев, установлено, с ним работают полицейские. Он не дает пока никаких пояснений», - сообщили РИА «Новости» в региональном УМВД. В ведомстве отметили, что подозреваемый не имеет отношения к политике или общественной деятельности, ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности: «Законопослушный гражданин, у него рабочая специальность».

Нападение на Антона Пантина было совершено утром 21 мая. По словам журналиста, его избил неизвестный в маске. Пантин был госпитализирован в травматологию.

Общественник связывал произошедшее с предстоящими выборами в думу города Югорска.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 312, комментариев: 0
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