За сутки в ХМАО зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19

Новые случаи коронавируса за минувшие сутки зарегистрированы в 11 муниципалитетах Югры. Всего заболели 49 человек. Лидируют по суточному приросту Сургут и Нижневартовск – по 11 новых зараженных.

«На момент выявления у 31 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 49 случаях», - сообщает оперативный штаб региона.

Сейчас коронавирусом болеет 451 житель округа. Состояние 29 пациентов тяжелое, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 57 095 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 796 человек, излечились – 55 848 югорчан.