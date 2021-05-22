За сутки в Югре выявлен 51 новый случай коронавируса

51 новый случай заболевания COVID-19 за пятницу, 21 мая, выявлен в Югре: данные приводит окружной оперштаб. Новые пациенты обнаружены в 15 муниципалитетах — больше всех на сей раз дал Нижневартовск. В целом же «антирейтинг» на сегодня выглядит так:

Нижневартовск – 13; Сургут – 10; Ханты-Мансийск – 10; Сургутский район – 4; Нефтеюганск – 3; Когалым – 2; Мегион – 1; Нягань – 1; Покачи – 1; Радужный – 1; Урай – 1; Югорск – 1; Кондинский район – 1; Нижневартовский район – 1; Советский район – 1.

«На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — передает оперштаб, отмечая, что вместе с новыми случаями общее число заболевших за всю пандемию в ХМАО достигло 57 046 человек, уже излечился 55 821 югорчанин, 796 человек умерли, причем ни одной смерти от коонавируса за сутки зафиксировано не было.