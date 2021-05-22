За сутки в Югре выявлен 51 новый случай коронавируса

51 новый случай заболевания COVID-19 за пятницу, 21 мая, выявлен в Югре: данные приводит окружной оперштаб. Новые пациенты обнаружены в 15 муниципалитетах — больше всех на сей раз дал Нижневартовск. В целом же «антирейтинг» на сегодня выглядит так:
- Нижневартовск – 13;
- Сургут – 10;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Сургутский район – 4;
- Нефтеюганск – 3;
- Когалым – 2;
- Мегион – 1;
- Нягань – 1;
- Покачи – 1;
- Радужный – 1;
- Урай – 1;
- Югорск – 1;
- Кондинский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Советский район – 1.
«На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — передает оперштаб, отмечая, что вместе с новыми случаями общее число заболевших за всю пандемию в ХМАО достигло 57 046 человек, уже излечился 55 821 югорчанин, 796 человек умерли, причем ни одной смерти от коонавируса за сутки зафиксировано не было.