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​Чтобы леса не горели. В Югре введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности для предотвращения ЧС начал действовать в ХМАО

​Чтобы леса не горели. В Югре введен режим повышенной готовности
Фото: pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова объявила в регионе режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Такое решение принято в целях незамедлительного реагирования на возможное ухудшение обстановки с лесными и ландшафтными пожарами, принятия оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций», — отмечает портал admhmao.ru.

В связи с этим в округе усилят контроль за состоянием окружающей среды, а возможные ЧС будут прогнозироваться. Если же они все-таки случатся, в задачи органов управления будет входить информирование населения, а также содействие снижению размеров ущерба и потерь.

В состоянии готовности к срочному выезду на точки возгорания находятся специальные оперативные группы, а руководители и должностные лица структур ГО и ЧС ведут круглосуточное дежурство, чтобы не пропустить момент возникновения потенциальной чрезвычайной ситуации и вовремя среагировать.

Кроме того, гуманитарный добровольческий корпус Югры ведет набор добровольцев, которые своими силами помогут огнеборцам в предотвращении и борьбе с пожарами.


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Сегодня в 09:20, просмотров: 213, комментариев: 0
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