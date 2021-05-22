Югра проводит сотни мероприятий, чтобы обезопасить школы от казанской трагедии

Почти в 650 образовательных учреждений Югры пришли внеплановые антитеррористические проверки буквально за минувшие десять дней. В них принимали участие местные охранники, а также сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии. Упор – на оперативную передачу информации через «тревожную кнопку» и инструктаж охранников, педагогов и детей, как поступать в случае прихода аналога «казанского стрелка». Эти меры обсудили члены антитеррористической комиссии Югры на совместном заседании с оперативным штабом по противодействию коронавирусу.

По словам замгубернатора Югры Владислава Нигматуллина, каждое начало учебного года посвящено проверкам и усилению безопасности образовательных учреждений. В сентябре 2020 года на эти цели округ направил 275 миллионов рублей. На эти деньги модернизировали системы управления контроля доступом в 45 школах, охранные сигнализации – в 41 школе, установили десятки металлоискателей и видеокамер. Полностью новые системы безопасности появились в 28 общеобразовательных учреждениях.

В настоящий момент в Югре системы контроля доступа установлены почти в 800 объектах образования, из них 670 также подключены к «тревожным кнопкам» Росгвардии и УМВД, охранные сигнализации установлены в 354 объектах. Частные предприятия обеспечивают порядок и безопасность в 828 образовательных учреждениях, еще на 133 есть собственные штатные охранники.

Повторную полноценную проверку защищенности всех образовательных учреждений в регионе планируется завершить к 1 июля.