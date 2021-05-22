В Югре работают горячие линии, которые помогут разобраться в детском летнем отдыхе

В Югре открыты горячие линии, которые помогут разобраться с организацией правильного и безопасного детского отдыха и оздоровления. Как сообщает департамент общественных и внешних связей региона, звонить нужно по номеру 88001015286, они работают с 9:00 до 17:30 (правда, с перерывом на обед с 12 до 13) с понедельника по пятницу. Там вам ответят специалисты региональных молодежных центров и окружного департамента образования и молодежной политики. Также можно звонить по номеру 88003014443 – там сидят работники контакт-центра департамента социального развития, они отвечают на звонки с 9 до 21 ежедневно.

У них можно узнать все, что касается детского оздоровительного отдыха, а также полагается ли вам какая-то компенсация, в том числе, транспортных расходов. Если специалист не сможет сходу ответить на ваш вопрос, то он его зафиксирует и в течение максимум трех дней даст исчерпывающую информацию.

Напомним, что прием заявлений на отправку детей в летние лагеря уже идет через портал «Госуслуг» и местные МФЦ. На сайте департамента соцразвития Югры имеется список мест, куда можно отправить детей и не волноваться за организацию их отдыха и эпидемиологическую безопасность.

Если детки уже подросли и у них есть желание применить летний период для заработка и получения трудового опыта – это так же можно устроить через «Госуслуги» и центры занятости (в режиме онлайн). Ожидается, что во время летних каникул около 16 тысяч подростков в Югре смогут найти себе место для недолгой и несложной работы.