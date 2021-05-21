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​Цены на продукты в Югре стали расти медленнее

В ХМАО инфляция замедлилась до 4,2 процента

​Цены на продукты в Югре стали расти медленнее
Фото: pixabay.com

В апреле 2021 года инфляция в Югре замедлилась и составила 4,2 против 4,42 процента месяцем ранее. Продукты подорожали на 5,21 процента, непродовольственные товары – на 4,43 процента, услуги – на 2,76 процента. Статистику публикует тюменское отделение Банка России.

Рост цен на продукты замедлился на 0,94 п.п. «Значительный вклад в его снижение внесла динамика цен на плодоовощную продукцию. Снизились годовые темпы прироста цен на цитрусовые, которые значительно подорожали в апреле 2020 года из-за роста спроса на них, как средства профилактики вирусных инфекций. Замедлился рост цен на ряд товаров длительного хранения (сахар, макароны и крупы), пользовавшихся повышенным спросом годом ранее в условиях перехода населения к самоизоляции. Продвижение товаров местных производителей в магазинах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута, а также поддержка региональным правительством крестьянско-фермерских хозяйств в округе способствовало замедлению годового роста цен на ряд социально значимых товаров: в апреле снизились цены на творог, сметану, сыр и рыбопродукты», - отмечают аналитики.

Среди непродовольственных товаров быстрее всего дорожают иномарки и бензин.

В категории «услуги» годовой темп прироста цен замедлился, в частности, в связи с высокой конкуренцией среди сотовых операторов, которые вынуждены дифференцировать свои тарифные линейки и гибко подходить к ценообразованию, обеспечивая широкую доступность своих продуктов. Также в апреле замедлился рост цен на услуги технического обслуживания транспортных средств.

Стоит отметить, что инфляция в Югре ниже, чем в Уральском федеральном округе (4,89%) и России (5,53%).


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Сегодня в 15:38, просмотров: 210, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 18:20
А поход в магазин говорит об обратном - с пару недель назад майонез 800 мл по стоил около 100 руб, сейчас 170

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