Антона Пантина госпитализируют после нападения

Известного общественника Антона Пантина госпитализируют в травматологию. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом siapress.ru.

«Зашили губу, кладут в травматологию», - коротко рассказал он о своем состоянии.

Нападение на оппозиционера было совершено утром в пятницу, 21 мая, около его дома. Неизвестный в маске напал на мужчину сзади и избил. О происшествии Пантин рассказал на личной странице в социальных сетях. «Наверняка это связано с предстоящими выборами в думу Югорска и думу ХМАО», - добавил он.

В пресс-службе УМВД Югры сообщили, что по факту нападения проводится проверка – полицейские работают на месте происшествия.

Антон Пантин известный в Югорске и округе общественный деятель и журналист. В 2019 году его лишили депутатского мандата. В мае 2020 года на Пантина уже совершалось нападение, после которого из рядов «Единой России» был исключен депутат думы Югорска Владимир Бендус.