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​Оппозиционный журналист из Югорска Антон Пантин стал жертвой мордобоя

В Югре на известного журналиста-оппозиционера напали у дома

​Оппозиционный журналист из Югорска Антон Пантин стал жертвой мордобоя
Фото: vk.com/pantin_anton

Оппозиционного журналиста из Югорска Антона Пантина избили до крови. Об этом сегодня утром он сообщил на своей странице во ВКонтакте.

«Избили у дома... 21 мая сегодня, в 8.15 утра на меня совершенно новое нападение. Человек был в маске. Напал сзади, бил профессионально», – написал о случившемся Пантин.

Произошедшее журналист связывает с предстоящими выборами в думу Югорска и ХМАО. В комментариях его поддерживают и выражают сочувствие.

В пресс-службе УМВД Югры сообщили, что сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия, проводится проверка.

Напомним, Антон Пантин сам является бывшим депутатом думы Югорска. В 2019 его лишили депутатского мандата в связи с утратой доверия. Около года назад Пантин также стал жертвой мордобоя. Тогда его обидчика, депутата думы Югорска Владимира Бендуса исключили из партии «Единая Россия» за нападение на местного журналиста.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 450, комментариев: 0
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