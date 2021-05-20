Детские лагеря ХМАО активно ищут персонал перед началом сезона

В Югре растет спрос на медсестер и вожатых для детских лагерей: по данным департамента аналитики Зарплаты.ру, вакансий на медперсонал увеличилось втрое, а на вожатых – в 2,5 по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

«Из-за пандемии весь прошлый год детские оздоровительные учреждения были закрыты по всей стране. Сегодня летние лагеря активно готовятся к открытию после двухлетнего перерыва и испытывают острую нехватку персонала на летний сезон – больше всего им не хватает вожатых и медсестер», – отметили в пресс-службе портала Зарплата.ру.

Отмечается, что сейчас детские, спортивные и языковые лагеря по всей стране ищут педиатров, поваров, психологов, диджеев и даже раздатчиков кефира в столовую. Основные требования: умение работать в команде, организовать группу детей и иметь санитарную книжку. Зарплата варьируется от 15 до 25 тысяч рублей, работодатели готовы оплатить питание, проживание и выездные мероприятия.

Среди лидеров по числу вакансий в детских спортивных и языковых лагерях – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.