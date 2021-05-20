Выдача потребкредитов в ХМАО почти удвоилась

В апреле 2021 года жители Югры взяли 20 351 потребительский кредит. Это – на 72 процента больше, чем в апреле прошлого года, когда кредитные учреждения округа выдали 11 809 потребкредитов. Статистику публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики подчеркивают, что выдача потребительских займов увеличилась по всей стране. Рост составил почти 85 процентов. Всего россияне взяли 1,22 миллиона таких кредитов. Самую серьезную динамику продемонстрировали Краснодарский край (+162,2%), Республика Татарстан (+131,2%), Тюменская область (+129,0%), Санкт-Петербург (+109,5%) и Ставропольский край (+107,7%).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин считает, что рост выдачи потребительских кредитов связан с последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года, когда показатель значительно снизился. «По сравнению с мартом текущего года, в апреле количество выданных потребкредитов несколько сократилось. В целом, тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной. Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче потребкредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга», - подчеркнул эксперт.