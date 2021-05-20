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​Доходы бюджета Югры в 2020 году изначально планировались на уровне 213 миллиардов рублей, а получился 261 миллиард. Помог Сургутнефтегаз

Бюджет Югры за 2020 год по доходам был перевыполнен

​Доходы бюджета Югры в 2020 году изначально планировались на уровне 213 миллиардов рублей, а получился 261 миллиард. Помог Сургутнефтегаз
Фото pixabay.com

Доходы бюджета Югры в 2020 году ожидались в размере 213 миллиардов рублей – по крайней мере, таковы были планы при верстке главного финансового документа в конце 2019 года. По ходу дела планы корректировались и дошли до уровня 257,8 миллиардов рублей – и даже это в итоге удалось перевыполнить. В итоге доходы казны региона за прошлый год дошли до отметки 261,7 миллиардов рублей. Такие данные привела замгубернатора Югры и директор департамента финансов Вера Дюдина в ходе публичных слушаний об исполнении регионального бюджета, прошедших в режиме онлайн.

Если говорить о структуре доходов бюджета, то преимущественно (на 86,5 процента) она сформирована налогами, которые заплатили жители Югры и работающие на ее территории компании.

Самый большой взнос в региональную казну дает налог на прибыль, который платят крупные компании – 97,2 миллиарда рублей в 2020 году, что на 4,2 процента больше даже оптимистичных скорректированных планов. Предположительно, рост связан со снижением курса рубля и, следовательно, стремительным ростом валютной выручки у Сургутнефтегаза, имеющего гигантские запасы в знаменитой «кубышке». С них компания заплатила налог на прибыль и существенно помогла бюджету Югры.

На втором месте по взносу в региональную казну – налог на имущество организаций – 64,3 млрд рублей. Это немного ниже уровня 2019 года (тогда было 66,7 млрд), но выше плана на 1,2 процента.

И третий по своим масштабам созидатель бюджета Югры – это граждане, которые суммарно заплатили налога на доходы физических лиц в размере 52,1 млрд рублей. Это почти на три миллиарда больше, чем годом ранее, и на 2,1 процента выше плана.

При этом расходы окружной казны за 2020 год составили 272,9 млрд рублей, что несколько ниже плана, который был 281,6 млрд рублей. Подробности о том, какова структура этих расходов и на чем сэкономил бюджет – читайте скоро в разборе СИА-ПРЕСС.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 333, комментариев: 0
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