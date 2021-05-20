В Югре за браконьерством поймали двух мужчин

Два жителя Октябрьского района выловили 123 рыбы сетями. Браконьеров обнаружили силовики во время рейда на Лорбинском сору, теперь им грозит срок. В улов входили язь, щука, окунь, лещ, карась, плотва.

«В ОМВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в УМВД Югры.

Напомним, что ранее за браконьерством поймали двух жителей Ханты-Мансийска.