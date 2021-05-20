В тюменской «матрешке» выросло число жалоб на списание средств с банковских карт

В первом квартале 2021 года жители регионов тюменской «матрешки» направили в Банк России более 900 жалоб. По сравнению с прошлым годом число обращений выросло на семь процентов. Большинство из них касаются кредитования, однако число жалоб на действия мошенников выросло в 2,5 раза, рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ.

55 процентов обращений касается вопросов потребительского и ипотечного кредитования. Количество таких обращений увеличилось за год на десять процентов. Более половины из них касаются вопросов реструктуризации долга и проблем с его погашением в связи с пандемией.

Количество жалоб на мошеннические действия неустановленных лиц, в результате которых граждане потеряли свои деньги, превышает пять процентов. «Как правило, это вопросы списания денежных средств третьими лицами и оспаривание факта заключения кредитного договора. В сравнении с прошлым годом таких жалоб стало больше в 2,5 раза», - отметили в пресс-службе.

На 30процентов выросло число обращений из-за навязывания дополнительных услуг. Их доля в общем количестве жалоб – пять процентов. «Потребителям навязывают страховки, в частности, страхование жизни или здоровья при заключении кредитного договора. Напомним, что заемщик может расторгнуть договор страхования в течение «периода охлаждения» – 14 календарных дней со дня заключения договора», - добавили в отделении.