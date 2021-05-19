В Пыть-Яхе задержали братьев с кило наркотиков

В Пять-Яхе полицейские задержали двух братьев 1969 и 1973 годов рождения, которые планировали реализовать крупную партию синтетических наркотиков. У мужчин изъяли почти кило зелья.

Братьев задержали во дворе первого микрорайона города. У одного из них в кармане куртки нашли три свертка с наркотической смесью. Второй хранил наркотики в поясной сумке – у него изъяли 49 свертков.

«В дальнейшем, в ходе производства обыска в квартире закладчиков обнаружен и изъят полимерный прозрачный пакет, упакованный в пачке из-под чипсов, с находящимся внутри кристаллообразным веществом белого цвета, что согласно справки об экспертном исследовании является наркотическим средством-смесью, содержащей а-РVP (а-пирролидиновалерофенон), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой более 865 граммов. Общий вес изъятого составил около одного килограмма», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Мужчины признались, что планировали сбыть запрещенные вещества через тайники-закладки.

По решению суда сбытчиков заключили под стражу на два месяца – на время следствия. Им грозит до 20 лет лишения свободы.