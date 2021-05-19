Заявочная кампания на предварительное голосование «Единой России» завершена – приводим статистику

«Единая Россия» завершила сбор заявок на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на сентябрьские парламентские выборы. На федеральном уровне речь идет об отборе кандидатов в Госдуму следующего созыва, а конкретно в Югре – о выборах в парламенты четырех уровней – муниципального, регионального, тюменского (который один на область, Югру и Ямал) и федерального.

По словам главного организатора того, что в народе называется праймериз – сенатора Совета Федерации Александра Карелина – всего на отбор кандидатов в Госдуму заявились 7 636 человек. Из них треть – наши сограждане в возрасте до 35 лет, да и в принципе средний возраст кандидата крайне молодой для российской политики – всего 41 год. Кроме того, на данный момент 4,8 млн человек на сервисе «Госуслуги» подали заявку на участие в праймериз в качестве обладателей активного избирательного права – это почти пять процентов всех избирателей страны – и это не предел, присоединиться к их числу можно вплоть до 28 мая.

Еще порция федеральной статистики по претендентам в кандидаты от «Единой России»: треть из них – представители малого и среднего бизнеса, почти 15 процентов – из сферы образования, почти десять процентов – муниципальных служащих, каждый четвертый – действующий депутат местного или регионального уровня. И лишь четыре процента – члены нынешней Госдумы (это, впрочем, объясняется тем, что их в принципе не так уж много на фоне более чем семи тысяч претендентов). А еще каждый третий – волонтер, который помогал соотечественникам в борьбе с коронавирусом, и откликнулся на призыв президента участвовать в отборе кандидатов «Единой России».

Важная цифра, которую отметил Карелин – 51 процент подавших заявки на предварительное голосование не имеют отношения к «Единой России», то есть не имеет членства и не входит в число сторонников партии. «Но с сегодняшнего дня они готовы объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – сказал организатор праймериз.

Посмотрим на статистику в Югре. В нашем регионе на выборы, которые определят 365 депутатских мандата четырех уровней, заявились 1177 человек, то есть в среднем более трех претендентов на место. Наибольшая конкуренция намечена в двух одномандатных округах в Госдуму – там бороться за право выдвинуться от партии власти будут 63 человека.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России» и председателя думы Югры Бориса Хохрякова, как и на федеральном уровне, в числе претендентов – треть молодых людей (до 35 лет) и половина – не членов партии. «Это значит, что среди молодежи автономного округа появляется все больше тех, которые хотят изменить будущее региона и страны и готовы нести ответственность за принятые решения», – заявил Хохряков в ходе брифинга.

Напомним, что «Единая Россия» в течение почти десятилетия проводит подобные предварительные голосования, на которых отбирает сильнейших кандидатов для борьбы за депутатские мандаты на разных уровнях. Другие партии в стране такие процедуры не практикуют. В этом году праймериз будут особыми – они пройдут на платформе «Госуслуги», так что даже ходить на избирательные участки не будет нужно – лишь зарегистрировать свое желание проголосовать за будущего кандидата от «Единой России». Сделать это можно до 28 мая. А само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

При этом есть федеральная установка – провести праймериз максимально открыто, честно и прозрачно. В Югре за чистоту проведения голосования отвечают главы муниципалитетов, причем региональное руководство негласно дает понять – некачественно исполненная задача может привести к строгим «оргвыводам», вплоть до непродления полномочий. Кроме того, некоторые главы в регионе сами вышли на участие в праймериз – таким образом проверяется их контакт с гражданами, способность вести кампанию и отвечать на запросы людей.