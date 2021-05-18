Владимир Путин наградил пятерых жителей Югры

Владимир Путин подписал указы о награждении пятерых жителей Югры различными государственными наградами. Первым стал председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников «Преобразование» Станислав Кононенко – он получил знак отличия «За благодеяние».

Еще четверо награжденных – производственники. Орден «За заслуги перед Отечеством» IIстепени получили начальник смены Сургутской ГРЭС-1 Мирсат Амиров и начальник лаборатории той же электростанции Анатолий Попков. Звания заслуженных энергетиков России получили электромонтер из Урайского района Иван Макеев и старший машинист цеха Сургутской ГРЭС-2 Игорь Превысоких.

«Среди важных для югорчан социальных проектов, реализованных Станиславом Петровичем [Кононенко] – общественная экспертиза доступности социальной среды для граждан с особыми потребностями», – отметила награжденного общественника губернатор Югры Наталья Комарова. По ее словам, благодаря кропотливой работе Станислава Петровича и его коллег в регионе системно проводятся экспертизы качества и эффективности благоустройства и доступности для людей с ограниченными возможностями, а также реализуется проект «Интеграция» – карта с указанием степени доступности социальных объектов в Югре для инвалидов. Губернатор поблагодарила общественника за помощь югорчанам и поздравила с заслуженной наградой.

Стоит отметить, что знак отличия «За благодеяния» вручается людям, которые помогают таким особым объектам, как детские дома, дома престарелых, хосписы и другим подобным учреждениям, а также направляют усилия на пропаганду общечеловеческих и семейных ценностей, защиту прав человека, развитие науки, образования и здравоохранения и многое другое. Этот знак был учрежден в 2012 году, и за все годы его носителями стали всего 57 человек, среди которых, например: Елизавета Глинка, Иосиф Кобзон, Нюта Федермессер, Виктор Вексельберг, Ирина Винер и другие известные россияне и граждане других стран.