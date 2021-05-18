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​Наталья Комарова договорилась о поставке в Югру новой плавучей поликлиники

Легендарную плавполиклинику «Николай Пирогов» в Югре заменят через два года

​Наталья Комарова договорилась о поставке в Югру новой плавучей поликлиники
Фото dzhmao.ru

Через два года в Югре появится новая плавучая поликлиника. Она заменит легендарного «Николая Пирогова», который эксплуатируется в регионе с 1993 года. Корабль построят и оборудуют в Нижегородской области, где побывала с визитом Наталья Комарова, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Длина нового судна составит 63 метра. В нем будут кабинеты терапевта, педиатра, ЛОРа, офтальмолога, хирурга, невролога, стоматолога, гинеколога и других медицинских специалистов. Все они будут выходить в ежегодный вояж по региону, чтобы проводить плановые осмотры югорчан, живущих в труднодоступной местности.

Так, «Николай Пирогов» только за один навигационный период успевал побывать в 46 удаленных населенных пунктах и провести полную диспансеризацию для 14 тысяч жителей. Таким образом обслуживаются граждане Кондинского, Березовского, Белоярского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов. Наличие нового судна позволит вывести подобную профилактическую помощь на новый уровень.

«Для нас крайне важно создание такого судна для медицинского обслуживания населения труднодоступных территорий. Предложение для нас крайне актуально, – заявила Наталья Комарова. – Нам также есть что предложить нижегородцам. Это продукция из дикоросов, медицинские, косметические препараты, изготовленные из даров природы, которыми богата наша земля».

Губернатор Югры встретилась в Нижнем Новгороде с коллегой Глебом Никитиным и заключила множество полезных соглашений, по которым жители двух регионов смогут посетить десятки мероприятий и обменяться опытом в самых разных сферах.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 160, комментариев: 0
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