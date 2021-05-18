Родителей выпускников школ Югры допустят на праздник, если они поставят прививку или сдадут тест

Выпускники-2021 попрощаются со школой и одноклассниками очно – об этом рассказал директор департамента образования округа Алексей Дренин во время оперативного штаба, который прошел сегодня, 18 мая. Проведение торжества состоится только у тех классов, что не находятся на карантине. Отмечается, что родственники обучающихся также могут посетить мероприятие, если они поставят прививку от COVID-19 или результат ПЦР-теста окажется отрицательным.

«В настоящее время разработан защитный протокол, в котором прописаны обязательные условия проведения мероприятий. Например, допуск граждан на праздник будет предоставлен при отрицательном тесте на коронавирус либо при пройденной вакцинации, а само мероприятие должно проводиться на воздухе», – заявил Алексей Дренин.

Также в ведомстве уточнили, что предварительно должны быть составлены предварительный списки тех, кто примет участие в празднике, для установления эпидокружения, организованы входные фильтры и онлайн-трансляции для тех, кто не может присутствовать.