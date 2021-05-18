Правительство ХМАО позволило брать югорчанам выходной в день вакцинации от COVID-19

В день вакцинации против коронавируса жители Югры смогут взять выходной – об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Охлопков на заседании регионального оперативного штаба.

«Основная суть рекомендаций: в день вакцинации работодатель либо переводит сотрудника на дистанционную работу, либо предоставляет день отпуска или добавляет день к отпуску. Соответственно, это, подчеркиваю, рекомендации. Но мы надеемся, что значительная часть работодателей эти рекомендации поддержат», —прокомментировал замглавы округа.

Напомним, что такая инициатива была предложена давно – на нее ранее отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что губернатор в праве принимать такие решения, но по всей стране мера вводиться не будет.

Стоить отметить, что в Югре первым компонентом вакцины от коронавируса уже привиты более 160 тысяч человек — это более 20 процентов от всех, кому показана добровольная вакцинация. В настоящий момент прививки не ставят детям, а также людям с некоторыми хроническими болезнями. Остальным вакцинация рекомендована.