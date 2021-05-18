С общепита в ХМАО снимут ограничения с 19 мая

С 19 мая в ХМАО заведения общепита вернутся в привычный режим работы без ограничений. Об этом на заседании оперативного штаба заявила замруководителя Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева, отметив, что организации обязаны обеспечить соблюдение требований санитарных требований и зарегистрироваться платформе «цифровое уведомление».

«Оценив все показатели ежедневной динамики в сравнении с общероссийскими показателями, а также оценив риски заражения при посещении объектов общественного питания (они на минувшей неделе снизились с 9% до 6,4%), Управление Роспотребнадзора полагает возможным возобновить деятельность общепита, но при строгом соблюдении всех рекомендаций», – прокомментировала Инна Кудрявцева.