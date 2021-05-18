В Югре в нерабочие майские дни работали 66 процентов компаний

С 4 по 7 мая, которые были объявлены президентом России Владимиром Путиным нерабочими днями, работали 66 процентов компаний ХМАО. С таким показателем округ расположился на 43 месте в стране. Например, среди регионов УрФО самыми активными в период между майскими праздниками стали работодатели Ямала, где работали 77 процентов предприятий. Статистику публикует служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Московские и подмосковные компании вошли в пятерку аутсайдеров по активности по период с 4 по 7 мая: их доля была ниже 60 процентов. Наименьшую активность в регионах проявили компании из Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республики – 56 и 50 процентов от показателей в апреле соответственно. Нерабочие дни в мае практически не изменили рабочую активность компаний в Чеченской республике, Республике Хакасия, Калининградской, Костромской и Амурской областях. Доля активных компаний в них составила от 87 до 99 процентов», - добавили в пресс-службе компании.

Отмечается также, что наиболее высокая доля активных в период между майскими праздниками отмечается в крупных компаниях с численностью персонала от 500 сотрудников (69%).