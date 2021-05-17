Названы самые популярные сферы трудоустройства среди выпускников вузов ХМАО

Выпускники югорских и тюменских вузов, в основном, хотят работать в госслужбе. Так, в Сургуте, Нижневартовске и столицы области в этой сфере собираются трудоустроиться 16 процентов респондентов. Меньший интерес высказан к нефтегазовой промышленности (ее выбрали 12 процентов опрошенных), медицине (10 процентов), IT (9 процентов), юриспруденции (6 процентов). Предпринимателями собираются стать менее 10 процентов респондентов.

«Основным критерием в выборе профессии для молодежи в Югре сегодня является высокий уровень дохода – об этом заявили 58 процентов респондентов. Сразу после окончания учебного заведения 51 процент выпускников рассчитывают на доход не менее 50 000 рублей в месяц, 14% планируют получать сразу не менее 70 000 рублей. При этом 56 процентов опрошенных хотели бы иметь возможность работать дистанционно. Наименее популярными профессиями среди молодежи Югры в этом году стали агроном, актер, медсестра, следователь и социальный работник», – сообщили в пресс-службе ресурса по поиску работы Зарплата.ру.